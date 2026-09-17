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Царьград

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Беспилотная опасность объявлена в Туапсе, Сочи и Мостовском районе

Беспилотная опасность объявлена в Туапсе, Сочи и Мостовском районе

В Туапсинском муниципальном округе, Сочи и Мостовском районе объявлена беспилотная опасность. Сообщение системы РСЧС поступило 17 сентября в 12:19.

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