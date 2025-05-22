ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Экспозицию для формирования ЗОЖ представили в библиотеке на Аргуновской

В Останкинском районе открылась выставка под названием «Жизнь прекрасна – когда у неё есть будущее!», приуроченная ко Дню молодежи и Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

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