Экспозицию для формирования ЗОЖ представили в библиотеке на Аргуновской

В Останкинском районе открылась выставка под названием «Жизнь прекрасна – когда у неё есть будущее!», приуроченная ко Дню молодежи и Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
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