Мариан: «Не исключаю, что весной или летом тарифы на газ могут снизиться еще больше»

Весной или летом этого года тарифы на газ могут снизиться еще больше. Такое мнение высказал председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, по словам которого, если закупочная цена газа снизится, это отразится на тарифе.
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