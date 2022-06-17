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Икарди может перейти в «Вулверхэмптон» в случае трансфера Скамакки в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может продолжить карьеру в АПЛ. Парижане попросили известного футбольного агента Жорже Мендеша организовать переход 29-летнего аргентинца в «Вулверхэмптон», сообщает Sport Witness со ссылкой на Corriere dello Sport.

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