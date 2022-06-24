Сырки "Б.Ю. Александров" сменят название на "А, Ростагрокомплекс"

Сырки "Б.Ю. Александров" с воскресения, 26 июня, начнут продавать под брендом "А, Ростагрокомплекс". Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к дочери умершего в 2020 году создателя бренда Екатерины АлександровойСмена бренда последовала за направлением Екатериной Александровой исков к "Ростагрокомплексу" приблизительно на 1,49 млрд рублей за понесенные ею убытки с требованиями изъять из оборота, а также уничтожить все товары, этикетки и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков "Б.