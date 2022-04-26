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В посольстве заявили, что СМИ США стали объективнее освещать спецоперацию на Украине

В посольстве заявили, что СМИ США стали объективнее освещать спецоперацию на Украине

Большинство изданий изданий все еще придерживается исключительно антироссийской риторики. Но некоторые начали «доносить более или менее объективную точку зрения» по поводу событий на Украине, заявили в понедельник, 25 апреля в посольстве РФ в США.

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