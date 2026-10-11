🚜 Глава Крыма поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что сельское хозяйство — стратегическая отрасль экономики Крыма.
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