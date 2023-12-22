Глава ЦРУ стал главным переговорщиком по освобождению заложников в Газе

Встреча директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса с представителями Катара и других региональных игроков стала главным поводом для его назначения центральной фигурой в переговорах о освобождении заложников в секторе Газа.
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