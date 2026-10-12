Нокиа против времени: какие легендарные телефоны бренда до сих пор вдохновляют?

Вспомните: это был тот самый Nokia 3310, который выживал в любых условиях, как настоящий солдат. С его прочным корпусом, сменными панелями и встроенной игрой Snake II, которая стала визитной карточкой эпохи.
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