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"Женщина — не человек для мужского мира". Режиссёр Александр Сокуров высказался о сексизме в кино

"Женщина — не человек для мужского мира". Режиссёр Александр Сокуров высказался о сексизме в кино

Режиссёр Александр Сокуров высказался об особенности женского взгляда в кинематографе и неравнозначном числе мужчин и женщин в этой сфере.

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