Пашиняна уличили в попытке сменить позицию по вступлению Армении в ЕС

© Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press Глава Демократической партии Армении Арам Саркисян уличил премьер-министра страны Никола Пашиняна в том, что тот изменил свою позицию по вступлению республики в Евросоюз.
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