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Белый дом обсудил с Киевом помощь Украине до конца президентства Байдена

Белый дом обсудил с Киевом помощь Украине до конца президентства Байдена

Представитель американской Администрации Шон Саветт проинформировал о том, что направленная Соединёнными Штатами Америки делегация посетила столицу Украины, чтобы обговорить возможную поддержку до завершения президентства текущего государственного лидера Джозефа Байдена.

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