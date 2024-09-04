Белый дом обсудил с Киевом помощь Украине до конца президентства Байдена

Представитель американской Администрации Шон Саветт проинформировал о том, что направленная Соединёнными Штатами Америки делегация посетила столицу Украины, чтобы обговорить возможную поддержку до завершения президентства текущего государственного лидера Джозефа Байдена.
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