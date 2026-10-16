Сталелитейная промышленность Украины разрушена в следствии ударов российской армии, доложил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 16 октября президенту Владимиру Путину во время совещания во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.
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