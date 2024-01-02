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Свежие комментарии

  • Георгийюра Гончар
    Страна страной , а бизнес-интерес ВЫШЕ!! Пока бизнесу будет выгоднее иметь дело с мигрантами -это никогда не кончится...Вот, что может бы...
  • павел иванов
    С той стороны военные тоже не лаптем щи хлебали. Всех угроз не предусмотришь. Вот когда же наконец у нас будет на воо...За Белгород надо ...
  • Дима Качусов
    а как они отличаю семьи участников СВО от просто граждан ?!или что-то умалчивается?! Наши бойцы в зоне СВО валят враг...Вот, что может бы...

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Вот, что может быть в России через несколько лет, если мы не перестанем бесконтрольно завозить мигрантов из Средней Азии и Закавказья

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ВО ВЛАСТИ МНОГО КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАЗВАТЬ ВИНОВНИКОВ МИГРАНТ-ЭПИДЕМИИ В РОССИИ. ДВОИХ МЫ ЗНАЕМ И ОНИ НЕ СКРЫВАЮТ СВОЕЙ ЛОЯЛЬНОСТИ К МИГРАНТАМ, ЭТО ГОСПОДА МЕДВЕДЕВ И МАТВИЕНКО.
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53 мин.
Дима Качусов
а как они отличаю семьи участников СВО от просто граждан ?!или что-то умалчивается?! Наши бойцы в зоне СВО валят врага всем чем могут ,не взирая на тяжести и лишения воинской службы, а тут не могут защитить себя и семьи ?!почему?
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24 мин.
Георгийюра Гончар
Страна страной , а бизнес-интерес ВЫШЕ!! Пока бизнесу будет выгоднее иметь дело с мигрантами -это никогда не кончится !!ПРИБЫЛЬ ВЫШЕ!!!Вспомните МАРКСА!!
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13 мин.

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