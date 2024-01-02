Вот, что может быть в России через несколько лет, если мы не перестанем бесконтрольно завозить мигрантов из Средней Азии и Закавказья

Владимир Соловьев ВО ВЛАСТИ МНОГО КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАЗВАТЬ ВИНОВНИКОВ МИГРАНТ-ЭПИДЕМИИ В РОССИИ. ДВОИХ МЫ ЗНАЕМ И ОНИ НЕ СКРЫВАЮТ СВОЕЙ ЛОЯЛЬНОСТИ К МИГРАНТАМ, ЭТО ГОСПОДА МЕДВЕДЕВ И МАТВИЕНКО.

Дима Качусов а как они отличаю семьи участников СВО от просто граждан ?!или что-то умалчивается?! Наши бойцы в зоне СВО валят врага всем чем могут ,не взирая на тяжести и лишения воинской службы, а тут не могут защитить себя и семьи ?!почему?