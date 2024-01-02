Вот, что может быть в России через несколько лет, если мы не перестанем бесконтрольно завозить мигрантов из Средней Азии и Закавказья
Крестьянин
Обычный Новый Год в Берлине.
250 задержанных , 15 раненных.
Полиция ведет уличную войну с арабской, турецкой и африканской молодежью.
Комментарии
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ВО ВЛАСТИ МНОГО КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАЗВАТЬ ВИНОВНИКОВ МИГРАНТ-ЭПИДЕМИИ В РОССИИ. ДВОИХ МЫ ЗНАЕМ И ОНИ НЕ СКРЫВАЮТ СВОЕЙ ЛОЯЛЬНОСТИ К МИГРАНТАМ, ЭТО ГОСПОДА МЕДВЕДЕВ И МАТВИЕНКО.
а как они отличаю семьи участников СВО от просто граждан ?!или что-то умалчивается?! Наши бойцы в зоне СВО валят врага всем чем могут ,не взирая на тяжести и лишения воинской службы, а тут не могут защитить себя и семьи ?!почему?
Страна страной , а бизнес-интерес ВЫШЕ!! Пока бизнесу будет выгоднее иметь дело с мигрантами -это никогда не кончится !!ПРИБЫЛЬ ВЫШЕ!!!Вспомните МАРКСА!!
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