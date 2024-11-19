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В Пентагоне заявили, что США не воюют с Россией по ядерному оружию

В Пентагоне заявили, что США не воюют с Россией по ядерному оружию

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не находятся в состоянии войны с Россией, а новый виток эскалации украинского конфликта не является предвестником глобального вооруженного конфликта.

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