Наши люди: Владимир Липатов.

В минувшее воскресенье мы с вами отмечали наш профессиональный праздник - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! В канун этого праздника проводилось награждение работников, показавших наилучшие результаты в своей профессиональной деятельности, а самые-самые были занесены на Доску почета.