Как появилась городская легенда о подростке Джефф Убийца в 2015 году и почему это важно знать для родителей

С 2008 года в Сети гуляет история о подростке-маньяке, которого зовут Джефф. Несмотря, на нереальность героя, у него нашлось много поклонников, которые даже не боятся вызвать его на связь из потустороннего мира.
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