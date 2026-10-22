www.globallookpress.com/Nicolas Maeterlinck Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 октября заявил, что Украине не хватает не менее 3,5 млрд евро для покрытия финансовых потребностей до конца 2026 года.
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