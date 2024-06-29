Больше, чем просто возмездие: ВКС взяли на прицел Бескидский туннель. Молниеносный удар закончит помощь Запада

Диванные эксперты говорят об этом с начала СВО. Только генералы и Путин умнее, и их ума хватает на то, чтоб оружие Запада благополучно поступало на фронт и убивало наших солдат и отдыхающих на пляже детей!

sakurov

Да уже со всех утюгов говорят, что бить надо по логистике, а наши умники все красные линии расставляют. А ребята наши гибнут тысячами. Ну предательство точно. И растянули это СВО на несколько лет, причем наше положение ухудшается, ВСУ вооружаются, на них работает весь Запад и США. Все надо делать вовремя!