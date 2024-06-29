МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    "Русское сафари" пошло не по плану": позоришь многонациональный народ РФ. Хочешь сохранить страну - следи четко за ба..."Русское сафари" ...
  • Патриот Сусанин
    Зеленян продолжает вести армян к Очень Большим неприятностям, но они не сопротивляются???США пригласили Аз...
  • Е Пронина
    а что в Дагестане прокурор имеется? ну, пусть доктор к Бастрыкину обратиться))"Да я её уничтожу...

Больше, чем просто возмездие: ВКС взяли на прицел Бескидский туннель. Молниеносный удар закончит помощь Запада

Больше, чем просто возмездие: ВКС взяли на прицел Бескидский туннель. Молниеносный удар закончит помощь Запада

Фото: Коллаж ИА Новороссия После того как западный мир окончательно сбросил маску лицемерия, разрешив украинским боевикам наносить удары по территории России, тело нашей страны покрылось ранами от взрывов и пожаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Диванные эксперты говорят об этом с начала СВО. Только генералы и Путин умнее, и их ума хватает  на то, чтоб оружие Запада благополучно поступало на фронт и убивало наших солдат и отдыхающих на пляже детей!
Ответить
14 час.
sakurov
Да уже со всех утюгов говорят, что бить надо по логистике, а наши умники все красные линии расставляют. А ребята  наши гибнут тысячами. Ну предательство точно. И растянули это СВО на несколько лет, причем наше положение ухудшается, ВСУ вооружаются, на  них работает весь Запад и США. Все надо делать вовремя!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх