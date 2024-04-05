В Санкт-Петербурге усилили контроль безопасности в общественных местах

В Петербурге усилили контроль безопасности на массовых мероприятиях. Администрация города сообщила о введении постоянного наблюдения за деятельностью спортивных комплексов, транспорта, торгово-развлекательных центров и других мест, где собирается много людей.
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