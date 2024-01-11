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Подлость США раскрыта: Предателей начнут вербовать среди выпускников

Подлость США раскрыта: Предателей начнут вербовать среди выпускников

США активизируются: СВР раскрыла планы Вашингтона по вербовке пятой колонны.Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что США активно работают над создание в нашей стране "пятой колонны".

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