Подлость США раскрыта: Предателей начнут вербовать среди выпускников

США активизируются: СВР раскрыла планы Вашингтона по вербовке пятой колонны.Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что США активно работают над создание в нашей стране "пятой колонны".
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