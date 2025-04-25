В России хотят ввести 10-процентный налог на сверхприбыль банков и сырьевых компаний

В России хотят ввести 10-процентный налог на сверхприбыль. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 25 апреля лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
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