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Как чашка кофе может помочь планете: 4 этапа переработки жмыха

Как чашка кофе может помочь планете: 4 этапа переработки жмыха

17 апреля отмечается Международный день кофе, одного из самых популярных напитков на планете. А знали ли вы, что пить кофе может быть не только вкусно, но и экологично? Например, «Вкусно – и точка» отдает свой кофейный жмых на переработку, где он превращается в полезный биогумус.

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