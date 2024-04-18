Как чашка кофе может помочь планете: 4 этапа переработки жмыха

17 апреля отмечается Международный день кофе, одного из самых популярных напитков на планете. А знали ли вы, что пить кофе может быть не только вкусно, но и экологично? Например, «Вкусно – и точка» отдает свой кофейный жмых на переработку, где он превращается в полезный биогумус.