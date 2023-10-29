Дождется ли Россия «зарплатной революции»?

Экономист Артем Пылин назвал причины, почему в стране тормозит рост зарплат Павел Еськов Фото: Александр Манзюк/ТАСС Материал комментируют: Артем Пылин После того, как российский Центробанк сообщил о кадровом голоде в России, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков высказал мнение, что эту проблему в нашей стране необходимо решать с помощью повышения зарплат, путем доступного кредитования предприятий, производительности труда и снижения налоговой нагрузки.