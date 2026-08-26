Министр энергетики ОАЭ: миру придется готовиться к дефициту энергоресурсов

Миру необходимо готовиться к возможному дефициту энергоресурсов на фоне роста спроса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мухаммед Аль-Мазруи на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в Казани.
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