Битва за квадратные метры: покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице

Московский суд зарегистрировал апелляцию, поданную ответчиком Полиной Лурье.В Хамовническом суде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба на решение, признавшее незаконной сделку купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.
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