"Эверия Лайф": россияне впервые покупают страховку ребенку в восемь лет

Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в восемь лет. Именно в первые школьные годы семьи начинают активнее задумываться о рисках, связанных с учебой, секциями, поездками и растущей самостоятельностью детей, сообщили «Газете.