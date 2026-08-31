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Газета.ру

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"Эверия Лайф": россияне впервые покупают страховку ребенку в восемь лет

"Эверия Лайф": россияне впервые покупают страховку ребенку в восемь лет

Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в восемь лет. Именно в первые школьные годы семьи начинают активнее задумываться о рисках, связанных с учебой, секциями, поездками и растущей самостоятельностью детей, сообщили «Газете.

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