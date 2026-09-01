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Мировое обозрение

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Трамп лично попросил Apple переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка»

Трамп лично попросил Apple переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка»

Президент США Дональд Трамп лично обратился к руководству Apple с просьбой переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка» в картографическом сервисе компании.

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