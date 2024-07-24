Директор кузбасского института угля задержан за злоупотребление полномочий

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 23 июля сообщили, что директор института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
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