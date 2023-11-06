Минздрав прокомментировал историю ребенка с туберкулезом, которому не поставили БЦЖ

Жительница Алтайского края считает, что врачи "придумали" медотвод от прививки. В ведомстве ответили, что не намерены проводить повторную проверку Минздрав Алтайского края не будет проводить повторную проверку Тальменской ЦРБ из-за жалоб жительницы села Озерки, сын которой заразился туберкулезом.