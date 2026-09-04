Минобрнауки планирует увеличить число иностранных студентов в РФ до 500 тысяч

Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тыс. человек. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, передает ТАСС.
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