Минобрнауки планирует увеличить число иностранных студентов в РФ до 500 тысяч

Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тыс. человек. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, передает ТАСС.