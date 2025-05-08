Это просто ад: Рекордный удар ВСУ по России. Уничтожение важнейших военных предприятий. 1,5 сотни БПЛА на область. В регионах пропала связь

Путин приказал определить цели для удара "Орешником" по Киеву. Массированный комбинированный удар по нашим регионам со стороны Украины продолжается со вчерашнего вечера, официальные данные Минобороны на момент 09:40 не обнародовало.
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