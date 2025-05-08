Это просто ад: Рекордный удар ВСУ по России. Уничтожение важнейших военных предприятий. 1,5 сотни БПЛА на область. В регионах пропала связь

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Лев Добрый
Лучшая оборона - это нападение, но мы не такие, мы погодим! А вообще пора наказывать главных виновников, например ТАКСУ!!!🤠👍👈😜
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12 час.
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