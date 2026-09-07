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The Eurasia Daily news agency

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Zakharova warned the United States and Norway about the INF: Wait for a retaliatory strike

Zakharova warned the United States and Norway about the INF: Wait for a retaliatory strike

It should not come as a surprise to Washington and Oslo that Moscow is planning the combat use of strike weapons against American intermediate-range and shorter-range missiles (INF) deployed in Norway in the event of an armed conflict.

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