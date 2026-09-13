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Ожиганов о массовой драке в начале матча с минским «Динамо»: «Респект ребятам, которые были на льду, красавцы. Это придало накал и адреналин»

Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о массовой драке в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2 Б).

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