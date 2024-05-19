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Россиянам рассказали о способах защиты от самых популярных мошеннических схем

Россиянам рассказали о способах защиты от самых популярных мошеннических схем

Директор по информационной безопасности «Сравни» Павел Арланов рассказал в беседе с RT про схемы, которые сейчас используют преступники, и объяснил, что делать, если человек уже стал жертвой злоумышленников.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЕСЛИ звонят &quot;от родственника&quot;, нужно сказать, что сейчас САМ перезвонишь  родственнику. И класть трубку. ........ЕСЛИ звонят &quot;от имени банка или спецслужб&quot;, ПОСЫЛАТЬ ИХ  НХ. Открытым текстом, и класть трубку.... ВОТ И ВСЕ.
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13 час.

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