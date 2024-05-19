Россиянам рассказали о способах защиты от самых популярных мошеннических схем

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лина любимцева

ЕСЛИ звонят "от родственника", нужно сказать, что сейчас САМ перезвонишь родственнику. И класть трубку. ........ЕСЛИ звонят "от имени банка или спецслужб", ПОСЫЛАТЬ ИХ НХ. Открытым текстом, и класть трубку.... ВОТ И ВСЕ.