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Царьград

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Ольга Зайцева призвала голосовать на выборах в Госдуму 18-20 сентября

Ольга Зайцева призвала голосовать на выборах в Госдуму 18-20 сентября

Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка, призвала граждан самостоятельно голосовать на выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября, отмечая важность этого события для будущего страны в условиях Специальной военной операции.

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