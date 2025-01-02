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Джокович о праздновании в Брисбене: «Дочь попросила сыграть на скрипке, а сын – на саксофоне. Я постарался совместить»

Джокович о праздновании в Брисбене: «Дочь попросила сыграть на скрипке, а сын – на саксофоне. Я постарался совместить»

Сегодня во втором круге он обыграл Гаэля Монфиса (6:3, 6:3). – Ваши дети на трибуне. Они давали папе советы, что делать на корте, или они не вмешиваются? – Каждый из детей попросил отпраздновать по-своему.

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