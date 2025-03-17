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Царьград

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Почти нет выживших: Ракетный удар, о котором умолчали власти. Источник заявил о 65 "двухсотых"

Почти нет выживших: Ракетный удар, о котором умолчали власти. Источник заявил о 65 "двухсотых"

Источники сообщают о ракетном ударе в Черниговской области, о котором умолчали местные власти. Несмотря на то, что "всё сбито", счёт "двухсотых" уже дошёл до 65 - выживших почти нет.

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