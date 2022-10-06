Очень важная наклейка на стекло – без нее оштрафуют!

Зачем требуют знак «Инвалид» на стекле, если инвалиды числятся в специальном реестре? Могут ли оштрафовать за его отсутствие? Антонина Петровна, Волгоградская область В соответствии со статьей 15 ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2020 года № 115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на всех парковках общего пользования, в том числе:около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.