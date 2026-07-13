В Краснодаре на три недели ограничили движение у путепровода

В Краснодаре с 13 июля введены новые ограничения движения в районе Фадеевского путепровода. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, данные изменения обусловлены очередным этапом реконструкции указанного объекта.
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