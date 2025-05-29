ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

477 подписчиков

Взят под стражу: Замминистра природных ресурсов Кубани отправлен в СИЗО

Взят под стражу: Замминистра природных ресурсов Кубани отправлен в СИЗО

Такое решение вынес Первомайский районный суд Краснодара, удовлетворив ходатайство следствия. Каинов является подозреваемым в совершении преступления, квалифицируемого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх