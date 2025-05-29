Взят под стражу: Замминистра природных ресурсов Кубани отправлен в СИЗО

Такое решение вынес Первомайский районный суд Краснодара, удовлетворив ходатайство следствия. Каинов является подозреваемым в совершении преступления, квалифицируемого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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