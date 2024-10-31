25.10.2024 в последний день четверти в учреждении образования прошел ´День оранжевого настроения´! Всем учащимся и педагогам было разрешено прийти на занятия с хорошим оранжевым настроением и с элементами одежды оранжевого цвета и его оттенков.
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