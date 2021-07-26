gorod55

229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Еспч нам не имеет права диктовать законы.В Омске отвергли ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мда маразм в России после вакцинации возрастает... Вам такое не напоминает в истории нашего государства???? Оказать п...Общественник пред...
  • СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙ
    Супер !!!!!!!!!!!!!!!!Ювелирная работа....

В Омской области 613 млн рублей потратят на закупку экологичных автобусов

В Омской области 613 млн рублей потратят на закупку экологичных автобусов

Омской области из федеральной казны выделят 613.4 млн на экологию. Как сообщает «Вечерний Омск», решение о дополнительном финансировании региона было принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в этом году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,