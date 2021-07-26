В Омской области 613 млн рублей потратят на закупку экологичных автобусов

Омской области из федеральной казны выделят 613.4 млн на экологию. Как сообщает «Вечерний Омск», решение о дополнительном финансировании региона было принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в этом году.
Омской области из федеральной казны выделят 613.4 млн на экологию. Как сообщает «Вечерний Омск», решение о дополнительном финансировании региона было принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в этом году.
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