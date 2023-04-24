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Шумным видом: в Совфеде поддержали законопроект о тишине

Шумным видом: в Совфеде поддержали законопроект о тишине

В Совфеде поддержали законопроект о тишине. Документ предполагает установить для всех регионов время запрета на шум с 22:00 до 07:00 и единое для громких строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

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