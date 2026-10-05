Горничные в отеле создали из полотенец настоящий зоопарк

Британец, который регулярно приезжает на Пхукет и останавливается в одном и том же отеле, очень любит, когда горничные делают ему лебедей из полотенец.
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