Автодорожники опровергли установку новых камер в центре Смоленска

Водители ранее сообщили об установке фиксирующих устройств на смоленском перекрёстке с активным транспортным трафиком Новых комплексов видео- и фотофиксации нарушений ПДД не размещают на площади Победы в центре Смоленска.
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