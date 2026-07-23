Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Автодорожники опровергли установку новых камер в центре Смоленска

Автодорожники опровергли установку новых камер в центре Смоленска

Водители ранее сообщили об установке фиксирующих устройств на смоленском перекрёстке с активным транспортным трафиком Новых комплексов видео- и фотофиксации нарушений ПДД не размещают на площади Победы в центре Смоленска.

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