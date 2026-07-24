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Аргументы недели

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Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

В этом сезоне Москва пополнилась 15 зонами отдыха у воды нового формата. Одной из самых масштабных и долгожданных стала обновленная территория у Большого Черневского пруда в ландшафтном парке «Южное Бутово».

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