Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

В этом сезоне Москва пополнилась 15 зонами отдыха у воды нового формата. Одной из самых масштабных и долгожданных стала обновленная территория у Большого Черневского пруда в ландшафтном парке «Южное Бутово».
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