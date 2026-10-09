❗️⚡️Сообщается о предполагаемом старте программы переработки 82-мм противоградовых неуправляемых реактивных снарядов «Алазань» в зенитные управляемые реактивные снаряды с планируемой ценой около 1 млн рублей за штуку.
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