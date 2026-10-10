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Reuters: несколько человек получили ранения при взрыве в аэропорту Эр-Рияда

Reuters: несколько человек получили ранения при взрыве в аэропорту Эр-Рияда

Прогремевший взрыв международном аэропорту Эр-Рияда ранил несколько человек. Об этом со ссылкой на очевидцев и источники в экстренных службах Саудовской Аравии сообщило агентство Reuters .

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