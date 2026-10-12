Ушел из жизни доктор Ицхак Берлович

Министерство здравоохранения выражает скорбь в связи с уходом из жизни доктора Ицхака Берловича, одного из тех, кто внес наиболее значительный вклад в становление и развитие государственной системы здравоохранения Израиля .
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